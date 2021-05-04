Ülker 49 çeşit ürünüyle Ramazan Bayramı'na hazır - Son Dakika

Ülker 49 çeşit ürünüyle Ramazan Bayramı'na hazır

04.05.2021 00:57
Ülker 49 çeşit ürünüyle Ramazan Bayramı'na hazır, System.String[]

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, çikolatada 20, şekerlemede 29 olmak üzere toplam 49 çeşit ürünüyle, Türkiye genelindeki satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, çikolatada 20, şekerlemede 29 olmak üzere toplam 49 çeşit ürünüyle, Türkiye genelindeki satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, bu sene çikolata ve şekerlemedeki 49 çeşit ürünüyle tüketicisiyle buluşacak. Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan bayram hazırlıklarıyla ilgili şu bilgileri aktardı: "Atıştırmalık pazarının lideri olarak, pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında hediyelik ve ikramlık çikolatada birinciliğimizi devam ettirdik. Pazar payımızı, ciro bazında 2,9 puan artırarak yüzde 35,6'ya ulaştırdık. Sektörümüzde her dönem, tüketici odaklı ürün inovasyonlarıyla farklılaştık. Son iki yılda çalışmalarımızı daha da arttırdık. Farklı tüketim anlarına hitap edecek, pazardaki trendlere uygun ve pazara yön veren çok sayıda yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik. Bu yenilikçi yaklaşımımızı bayram ürünlerimize de taşıdık."

Ece Trio'yu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz

Bu bayramda Ülker Ece Trio'nun ilk kez tüketiciyle buluşacağını ifade eden Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülker Ece bayrama damgasını vurmuş ürünlerimizden. Bu senenin yeniliği olan "Ülker Ece Trio'yu ilk kez tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Ece Trio, içeriğindeki bütün fındık; üstte beyaz, tabanda sütlü çikolatanın kakaolu kremasıyla birleşerek, üç lezzeti aynı üründe bir araya getiriyor. Ülker'in şekerlemedeki sevilen ürünü Kremini Mini bayrama özel ikramlık ambalajıyla raflara çıktı. Ayrıca bayramın klasik lezzetlerinden Ülker Çikolatin, deniz kabuğu formunda beyaz ve sütlü çikolatadan oluşan Ülker Select Çikolata, Caramio, Laviva mini ikramlıklar, şekerlemede ise geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk kez bizim ürettiğimiz Lokumcuk limonlu, mandalinalı, böğürtlenli, elmalı, narlı, karpuzlu çeşitleri, Ülker Toffe Damla Sakızlı, karamelli, çilekli, limonlu ve vişneli çeşitleriyle bayram günlerine lezzet katmaya devam edecek."

İnternetten alışveriş devam edecek

İnternetten alışverişin daha yoğun kullanıldığını dile getiren Turhan, geçen sene olduğu gibi bu döneme özel, tüketicilerin uzakta yaşayan, ziyaretine gidemedikleri sevdiklerine gönderebilmesi için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerin bir arada olduğu seçenekler hazırladıklarını söyledi.

Şekerleme 30 derecenin altında; çikolata 18-22 derecede saklanmalı

Turhan çikolata ve şekerleme alırken ve saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 C de serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir." - İSTANBUL

Ramazan Bayramı, Türkiye, Bayram, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ülker 49 çeşit ürünüyle Ramazan Bayramı'na hazır - Son Dakika Ekonomi


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