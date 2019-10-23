Son Dakika Haberleri: Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!
Son Dakika Güncel Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!

Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!

1 saat önce

Ülkü Park, Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası sezon finaline ev sahipliği yapıyor. Burcu Çetinkaya gibi birçok ünlü yarışçının da katılacağı organizasyon, 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!, System.String[]

Ulusal statüde düzenlenen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın final yarışı, Ülkü Park'ta gerçekleşiyor.

TOSFED himayesinde; PWR Balata, RedBull.com, Motul ve King Racing sponsorluğunda, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto ile Power FM katkılarıyla desteklenen şampiyona, 26 Ekim Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerle başlayacak. Antrenman ve sıralama turlarının ardından en iyi 16 belirlenecek.

PAZAR GÜNÜ NEFESLER TUTULACAK

Motor güçleri 700 beygire kadar ulaşan otomobillerin katılacağı yarışmada, 27 Ekim Pazar günü heyecan tavan yapacak. Burcu Çetinkaya gibi ünlü yarışçıların yanı sıra, yurt dışından da konuk sporcuların katılımıyla yapılacak pilot seromonisinde seyirciler, pilotları ve drift otomobillerini yakından görme fırsatı bulacak. Saat 12.00'de ise nefesler tutulacak ve yarış start alacak. Gün içerisinde ise; Apex Masters ve Ülkü Park resmi Instagram sayfalarını takip eden seyirciler, Drift Taksi çekilişine katılarak yarış araçlarının sağ koltuğuna oturma şansı yakalayabilecekler.

Burcu Çetinkaya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:08 Kaynak: Bültenler
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