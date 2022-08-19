Cezaevine gireceğini açıklaayan Fatih Tezcan, IBAN numarası paylaşıp yardım istedi - Son Dakika
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Cezaevine gireceğini açıklaayan Fatih Tezcan, IBAN numarası paylaşıp yardım istedi

19.08.2022 09:53

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret nedeniyle ceza alan Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından cezaevine girdiğini duyurdu. Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım için para isterken İBAN numarasının yer aldığı internet sitesini de paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan'ın, "sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği" gibi nedenlerle cezası ertelenmedi.

"BEN CEZAEVİNE GİRİYORUM"

Tezcan, "Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin" diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BEN İÇERDEYKEN DESTEKLERİNİZİ EKSİK ETMEYİN"

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım için para isterken, İBAN numarasının yer aldığı internet sitesini de paylaştı. Tezcan, şu ifadeleri kullandı; "Ben cezaevine giriyorum ama Fatihler milli gençlik akademisinin sabit giderleri gerek personel gerek Kiralar gerek faturalar olarak çok yüksek lütfen ben içerdeyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allaha emanet olun ve dua edin. Gerekli bilgiler burada var."

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Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Tezcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevine gireceğini açıklaayan Fatih Tezcan, IBAN numarası paylaşıp yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevine gireceğini açıklaayan Fatih Tezcan, IBAN numarası paylaşıp yardım istedi - Son Dakika
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