Son Dakika Haberleri: Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek
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Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek

6 saat önce

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek, System.String[]

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte 1500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferiğin kışlık bakımları tamamlandı.

Bursa Teleferik, 19-25 Kasım'da öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacak.

Öğretmenlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için öğretmen kimliğinin ibrazının zorunlu olduğu bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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