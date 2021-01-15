Uludağ'da donmak üzereyken bulunan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bursa'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da donmak üzereyken bulunan 6 köpek yavrusu, Osmangazi Belediyesi ekiplerince barınağa yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uludağ'da devam eden yoğun kar yağışı en çok bölgedeki sahipsiz hayvanları etkiledi.

Bölgedeki hayvanların imdadına ise Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları beslerken, bölgede soğuktan donmak üzere olan 6 köpek yavrusunu kurtardı.

Ekipler, köpek yavruları ile annelerini, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü. Kış aylarını barınakta geçirecek köpekler, havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Ekipler ayrıca araç çarpması sonucu bacağından yaralanan bir köpeği de uyuşturucu iğne kullanarak yakaladı. Yaralı köpeğe serum takarak sedyeye alan ekipler, hayvanı tedavisi için Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Kadir Özdemir, yaz döneminde pikniğe gelen vatandaşların beslediği sahipsiz köpeklerin, kışın yağan karla yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti.

Bölgedeki köpeklerin aç kalmaması için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını kaydeden Özdemir, "Ayrıca yol boyunca yer alan beslenme odaklarımıza kuru mama bırakıyoruz. Kış döneminde hayatta kalmakta zorlanan yavru ve hasta köpekleri de Merkeze götürerek bakıma alıyoruz." ifadelerini kullandı.