Uludağ\'da Sanat: Kardan Heykel İlgiyi Çekiyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar yağışını fırsata çeviren vatandaşın yaptığı kardan heykel görenlerin ilgisini çekti.

Uludağ Sarıalan mevkiinde Hakan Babaoğlu tarafından yapılan kardan heykel, detaylarıyla adeta sanat eserini aratmadı. Anne ve çocuğu tasvir eden heykel, gerçekçi duruşu ve ince işçiliğiyle dikkat çekerken, bölgeden geçen vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izleyip fotoğraf çektirdi. Kış turizminin yoğun yaşandığı Uludağ'da ortaya çıkan kardan heykel, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. - BURSA