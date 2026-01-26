Uludağ'da Sanat: Kardan Heykel İlgiyi Çekiyor - Son Dakika
Uludağ'da Sanat: Kardan Heykel İlgiyi Çekiyor

Uludağ\'da Sanat: Kardan Heykel İlgiyi Çekiyor
26.01.2026 10:06
Uludağ'da Hakan Babaoğlu'nun yaptığı kardan heykel, detaylarıyla görenleri etkiledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar yağışını fırsata çeviren vatandaşın yaptığı kardan heykel görenlerin ilgisini çekti.

Uludağ Sarıalan mevkiinde Hakan Babaoğlu tarafından yapılan kardan heykel, detaylarıyla adeta sanat eserini aratmadı. Anne ve çocuğu tasvir eden heykel, gerçekçi duruşu ve ince işçiliğiyle dikkat çekerken, bölgeden geçen vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izleyip fotoğraf çektirdi. Kış turizminin yoğun yaşandığı Uludağ'da ortaya çıkan kardan heykel, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Uludağ, Sanat, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ'da Sanat: Kardan Heykel İlgiyi Çekiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Uludağ'da Sanat: Kardan Heykel İlgiyi Çekiyor - Son Dakika
