Uludağ'da Telesiyej Arızası, Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı (1)
1 saat önce
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da telesiyej arızası nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ
'da telesiyej arızası nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Eksi 14 derecede 1 saati aşkın süredir mahsur kalan tatilcilerin kurtarılması için ekipler
Uludağ Ikinci Oteller Bolgesinde Faaliyet Gosteren bin 800 metre uzunlugundaki telesiyejde saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. Telesiyejin durması üzerine içerisinde bulunan birçok kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bolgeye Jandarma
Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hava sıcaklığının eksi 15 derecede olduğu bölgede sis ve fırtınanın hakim olduğu ifade edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:00 Kaynak: DHA
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