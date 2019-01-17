Uludağ'da Telesiyejde Mahsur Kalan 11 Kişi Otellerine Götürüldü
11 dakika önce
Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi otellerine götürüldüBURSA - Uludağ'da akşam saatlerinde 2. Bölgede bulunan telesiyejde mahsur kalan 11 kişi tesis sorumluları ve jandarma ekipleri tarafından Bin 800 metrede bulunan istasyona indirildi.
Uludağ
'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi otellerine götürüldü
BURSA - Uludağ'da akşam saatlerinde 2. Bölgede bulunan telesiyejde mahsur kalan 11 kişi tesis sorumluları ve jandarma ekipleri tarafından Bin 800 metrede bulunan istasyona indirildi. Telesiyejin olumsuz hava şartlarına karşı akıllı sisteme sahip olduğu için kendini kitlediği ve kısa sürede mahsur kalan 11 kişinin kar motorlarıyla indirilerek otellerine götürüldüğü öğrenildi.
Olay, akşam 17.30 sularında Uludağ 2. Oteller bölgesinde yer alan mandıra mevkiinde bulunan bir telesiyej istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akıllı sisteme sahip olan ve olumsuz hava şartlarından dolayı olası bir faciaya karşın kendini kitleme özelliğine sahip olan telesiyej durdu. Bu esnada telesiyejde bulunan 11 kişi tesis görevlileri tarafından sağlıklı bir şekilde indirilerek Bin 800 metrede bulunan istasyonda muhafaza altına alındı. Eksi 15 derece olan havada üşüyen 11 kişi yarım saat süren çalışmalar sonucunda kar araçlarıyla güvenli bir şekilde aşağıya indirilerek otellerine götürüldü. İhlas Haber Ajansı
mikrofonlarına konuşan işletme sorumlusu Ali Bayram
, " Tesisimizde bulunan telesiyej saat başı periyodik olarak görevlilerimiz tarafından kontrol edilerek bakımları sağlanıyor. Ayrıca tesisimizde iki elektronik ve birde makine mühendisi bulunmakta. Tabii ki de tesisimizde hizmet veren telesiyej akıllı sisteme sahip olduğundan olumsuz hava şartlarında olası bir faciayı önlemek için kendisini otomatik olarak kilitleme özelliğine sahip. Zaten telesiyejde bulunan 11 kişide Bin 800 metre yukarıda bulunan istasyonumuza yakın bir bölgede durduğu için orada bulunan ekiplerimiz tarafından kısa süre içerisinde istasyona indirilerek muhafaza altına alındı. Daha sonra jandarma ve kendi ekiplerimiz tarafından kar makineleriyle indirilerek otellerine güvenli bir şekilde bırakıldılar" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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