Uludağ'da Telesiyejde Mahsur Kalan 51 Kişi Kurtarıldı
Uludağ'da Telesiyejde Mahsur Kalan 51 Kişi Kurtarıldı

Uludağ\'da Telesiyejde Mahsur Kalan 51 Kişi Kurtarıldı
31.01.2026 14:50
Uludağ'da arızalanan telesiyejde 51 tatilci, 3 saatlik çalışma ile kurtarıldı. Sağlık durumları iyi.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan 51 tatilci, JAK, AFAD ve itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kurtarıldı.

Kar kalınlığının 110 santime ulaştığı, sömestir tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Uludağ'da, 1'inci Oteller Bölgesi'nde faaliyette olan telesiyejde, saat 11.00 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Sorun nedeniyle telesiyejdeki 51 kayaksever, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İhbarla bölgeye JAK, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile belediye ve sivil toplum kuruluşlarından personel sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede ekipler, kurdukları merdiven ve istasyonla 51 tatilciyi, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Telesiyejde panik yaşayan tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sanal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış; olay bölgesine ivedilikle AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edilmiştir. Bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere, Sakarya İl AFAD Müdürlüğü'nden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip görevlendirilmiştir. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; büyük bir gayret ve özveri ile kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

