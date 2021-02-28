Uludağ'da zirveye yakın alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

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Bursa'da, Uludağ'ın zirvesine yakın bölgelerde kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Uludağ Milli Park Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 2 bin 100 metre rakımlı Paşaçayırı Tepe mevkisine çıktı.

Paletli 3 kar ezme makinesiyle bölgeye ulaşan milli park görevlileri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için pazar artığı ve ekmekten oluşan 2,5 ton yemi zirve yakınındaki bölgelere bıraktı.