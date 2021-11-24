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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı - Son Dakika

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı

24.11.2021 16:45
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı. Oturumda, dijitalleşme ile birlikte CEO'ların üzerine düşen görevlerdeki dönüşüm, Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Glasshouse sponsorluğunda ""Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü" oturumu gerçekleşti. Glasshouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Estee Lauder Grup Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş, Yaşar Holding CEO & İcra Başkanı Mehmet Aktaş ve Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo katıldı.

ERSAVAŞ: EKRANDA NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜZ ÖNEM KAZANDI

Panelde ilk sözü alan Estee Lauder Grup Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş, dijital çağda yöneticilik hakkındaki sözlerine çarpıcı bir örnekle başlayarak "Pandemi döneminde kapanma esnasında göreve geldim.  200 kişilik ekibime yönelik merhaba konuşmamı, ilk kez kullandığım Zoom uygulamasıyla, bir odanın içinde tek başıma yaptım. Dijital bir serüven beni bekliyordu ve bu bir buçuk yıl sürdü" diye konuştu.

Kozmetik sektöründe müşteriyle birebir ilişki ve iletişim kurmanın önemine değinen Ersavaş, eskiden geleneksel olarak mağazalardaki güzellik uzmanlarının verdiği hizmeti dijitale nasıl taşıdıklarını anlattı. Ersavaş, "Yaptığımız işte ilişki ve iletişim ihtiyacımız devam ediyor. Ama müşterilerimizle ilişkilerimizi omni kanal üzerinden sürdürüyoruz. Güzellik uzmanlarımızla özelleştirilmiş görüntülü hizmetlerimizle ya da chat bot tarzı hizmetlerle bu ihtiyacı gideriyoruz" diye konuştu. Pandeminin ardından şirketteki herkesin kendini dijital dünyanın bir parçası olarak gördüğünü belirten Ersavaş, "Üst düzey bir sadakati KVKK'ya uygun olarak ancak samimi bir iletişimle, marka tutarlılığıyla sürdürebilmek, bu kusursuz akışı sağlayabilmek, işin altyapısında ve arka planında çok odak ve yatırım gerektiriyor" diye konuştu.

Geleneksel hizmetler kadar dijitalleşmenin sunduğu olanakları kullanmaktan hoşlanan müşterilere de hitap ettiklerini söyleyen Ersavaş, bu müşterilerin de mağazada birkaç ton ürün deneyebilecekken, dijital ekranlarda, akıllı aynalar sayesinde çok sayıda ruj ve kalem rengini deneyebildiğini, dijital sensörlerle kendisine uygun ürünleri görebildiğini belirtti.

Pandemiyle birlikte insanlarda fiziksel olarak nasıl göründüklerine ek olarak Zoom toplantılarında kamerada nasıl göründüklerini de merak etmeye başladıklarını ve kullandıkları ürünlerde buna da dikkat ettiklerini belirtti.

AKTAŞ: YAŞAR BİLGİ ŞİRKETİMİZ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜMÜZDE ETKİLİ OLDU

Yaşar Holding CEO & İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise CEO'nun rolünün her dönemde yaşam için daha fazla değer yaratmak olduğunu, eskiden inşa edilen binalar, ekipmanlara ayrılan kaynaklarla ölçülen değerlerin artık teknolojik dönüşümlere, patentlere yapılan yatırımla ölçüldüğünü dile getirdi. Yaşar Holding olarak mal ve hizmet arz eden yüz binlerce çiftçinin ürettiği ürünleri fabrikalarında işleyerek her gün 150 bin noktada tüketiciye ulaştırdıklarını aktaran Aktaş, bu çoklu tedarik ve satış sistemini dijitalleşme olmadan yapmanın olanaksız olduğunu belirtti. Gıda arzı ve gıda güvenliğinin en kritik konulardan biri olduğunu belirten Aktaş,  "Üretici ve çiftçimizi dijital olanaklardan faydalandırdığımızda, zaten üretim verimliliğimizi daha birinci halkada daha nitelikli hale getiriyor. Üretim sürecinde de dijitalleşme ile ürünleri daha az karbon salarak üretmek, aynı şekilde tüketiciye taşımak olağanüstü bir etki yaratıyor" diye konuştu. Aktaş, dijitalleşmeyi sadece münferit olarak değil, üreticiler ve bayilerle birlikte bir ekosistem dahilinde yapmak gerektiğini vurguladı.

40 yıllık Yaşar Bilgi şirketinde oluşan know-how sayesinde dijitalleşmenin şirketlerde yaygınlaştırılmasının kolaylaştığını belirten Aktaş, "Bir şirketimizin geliştirdiği bir CRM uygulamasını diğer bir şirket çok kolay adapte edebiliyor. Bu kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir holding olarak tüm şirketlerimizin amacı nihai tüketicimize iyi bir hizmet sunmak. Dijitalleşme de bu olanağı bize sağlıyor diye konuştu.

KARİYO: ÖNGÖRÜDEN ZİYADE ADAPTASYON ÖNEM KAZANIYOR

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo zamana uyum sağlamanın insani meziyetler arasında en önemlilerden birisi olduğunu belirterek kendi yerine geçecek kadroları yetiştirmeyi en büyük başarılarından biri olarak gördüğünü söyledi. Penti'nin kurucu değerleriyle profesyonelliği birleştirerek şirket içinde "girişimci profesyonel"  kültürü oluşturulduğunu belirten Kariyo, yönetim kurulu başkanı olarak en temel fonksiyonunun kontrol ve rehberlik olduğunu belirtti ve yaptığı bu rehberlik sırasında, özellikle pandemiyle birlikte dijitalleşebilecek her şeyin analogdan dijitale geçeceğini savunduğunu belirtti. "Belirsizlik ve volatilitenin en temel kavramlar olabileceğini öğrendik." diyen Kariyo, artık dünyada ve Türkiye'de her gün bir sürprizle karşı karşıya kalındığını belirtti. "Örneğin dünyanın ve Türkiye'nin enflasyonist bir ortama gireceğini ve tedarik zincirinde bu kadar dertlerle karşı karşıya kalacağımızı öngörememiştik." diyen Kariyo, artık öngörü yapmaktansa adaptasyonun ve bu adaptasyonu doğru bir biçimde kavrayıp kavratacak süreçlerin daha önemli olduğunu vurguladı.

Sonsuz bilgiye sahip tüketicinin çok güçlendiğini belirten Kariyo, müşterinin her an her yerde fiyat karşılaştırması yapabildiğini, ancak kaliteden de taviz vermediğini belirtti. Kariyo yeni dönemde müşterinin modadan çok ihtiyaçlarının öne çıktığını dile getirdi. Müşterinin ürün seçip satın alırken görmek istediği çok basit ekranı kurmak için milyonlarca dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Kariyo, ayrıca dijital olanakların sağladığı veriyi işleyip bilgiye dönüştürebilmek için insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Z kuşağının hayatta anlam ve amaç arayışı içinde olduğunu, etkileşim içinde olduğu markaların da bu amacı ve anlamı taşımasını istediğini belirten Kariyo, firmaların dijitalleşme ve teknolojinin de ötesine geçerek bu anlam ve amacı yerine getirmek konusunda bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini belirtti.


Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü tartışıldı - Son Dakika
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