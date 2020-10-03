Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Uludağ İhracatçı Birliklerince (UİB) eylül ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 2,7 milyar dolar oldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birliklerince (UİB) eylül ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 2,7 milyar dolar oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB çatısı altında yer alan beş sektörel birliğin tamamı eylül ayını ihracat artışı ile kapattı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı-2019" listesinde 88 firması bulunan UİB'in son 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 2 milyar 329 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. OİB'in geriye dönük 12 aylık performansı ise 22,2 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 96,7 milyon dolar oldu. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylülde geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28 artışla 75,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık dış satımı ise 688,4 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ihracatı, yüzde 32 artışla 21 milyon dolara, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı yüzde 17,1 artışla 19,1 milyon dolara çıktı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise eylül ayında 195,4 milyon dolar olarak açıklandı.

Böylece UİB'in eylül ayında gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 2,7 milyar dolara çıktı.

İhracatçılara teşekkür

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, pandeminin olumsuz etkilerinden yavaş yavaş çıktıklarını ifade etti.

İhracatın oldukça zorlaştığı bu süreçte firmaların sorumluluk bilinciyle yüksek performans sergilemeye ve ihracatı artırarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Salgının yeniden yükselişe geçtiği böyle bir dönemde sanayicimize büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olan gelişme, yılın son çeyreğinin de başarıyla geçmesi yönünde bize umut oldu. Ülkemizin üretim ve ihracat üslerinden Bursa'mıza ve ülkemizin tüm ihracatçılarına bu güzel tablo için gösterdikleri katkı ve fedakarlık için minnettarız, kendilerine teşekkür ederim. İhracata, istihdama ve katma değerli üretime daha fazla yoğunlaşarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye, İhracat, Uludağ, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi

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