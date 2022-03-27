Uludereli kadınlar devlet desteğiyle açılan atölyede düzenli gelire kavuştu - Son Dakika
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Uludereli kadınlar devlet desteğiyle açılan atölyede düzenli gelire kavuştu

27.03.2022 10:59

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 1 yıl önce kurulan devlet destekli tekstil atölyesi ile çoğunluğu kadın 95 kişi iş imkanına kavuştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 1 yıl önce kurulan devlet destekli tekstil atölyesi ile çoğunluğu kadın 95 kişi iş imkanına kavuştu.

Yeşilyuva Mahallesinde 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı alanda geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından makine desteği, İŞKUR tarafından iş öncesi eğitim katkısı alınarak kurulan tekstil atölyesi, ilçede yaşayanlara istihdam imkanı sağladı.

İlk etapta dezavantajlı durumda bulunan 50 kadının çalıştığı atölyede şu an 78'i kadın 95 kişi çalışıyor.

İstanbul'daki işini memleketine taşıdı

Atölyenin işletmecisi Hüseyin Tunka, AA muhabirine, 25 yıldır tekstil işiyle uğraştığını, daha önce İstanbul'da yaptığı işi memleketinde yapmaya karar verdiğini, 1 yıl önce açtıkları atölyede 95 kişiye istidam sağladıklarını söyledi.

Devletin girişimcilere makine, eleman ve KDV gibi çeşitli destekler sağladığını anlatan Tunka, iş insanlarının bölgeye yatırım yapabileceklerini belirtti.

Bölgede işsizliğin azaltılması için her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini dile getiren Tunka, iş insanlarının imkanlarını sonunu kadar kullanması gerektiğini ifade etti.

İstihdam sağlamak isteyen girişimci ve yatırımcılara devletin her türlü imkanı sağladığını belirten Tunka, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ay ütü paketini hayata geçireceğiz ve 150 kadar çalışanımız olacak. İleride çalışan sayısını daha da artıracağız, sayımız 200'ü aşacak. İnsanlara istihdam sağlamak istiyoruz. Halkımıza faydalı olması için yatırımlarımızı memleketimizde yaptık. Burayı açtığımızda tekstil atölyesi yoktu, şimdi ise 2 ay içinde 4 yer daha açıldı. 30-40 kişilik atölyeler ama o da 4 firma ve 100'ün üzerinde elaman çalıştırmak demek. İnsanlar cesaret alıyor ve yatırım yapmaya başladılar. Daha güzel işlerin olacağını düşünüyorum."

Tunka, "İlk başladığımızda firmaların bize iş vermeleri konusunda çekinceleri vardı, şu an büyük firmalarla sözleşme yapıyoruz. Büyük meblağlarda iş teklifinde bulunuyorlar. İş konusunda herhangi bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Üç aylık eğitim sürecini tamamlayan adaylara başarı göstermeleri durumunda işe alımda öncelik gösterildiğini anlatan Tunka, kurslara ilişkin İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünden de destek aldıklarını sözlerine ekledi.

"İlçe halkı için çok büyük bir kazanç"

Çalışanlardan Nihat Tong da meslek öğrenmek için başvurusunun ardından tesiste çalışmaya başladığını, işe kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Tong, "Böyle bir yerin açılmasından gayet memnunuz. İlçe halkı için çok büyük bir kazanç. Bu tür yerlerin açılması göçü engelliyor. Daha önce iş imkanları olmadığı için batıda çalışmak zorunda kalıyorduk." dedi.

Taybet Paksoy ise ilçenin küçük olması nedeniyle yeteri kadar çalışma imkanının olmadığını belirterek, aile bütçesine katkı sunmak için atölyede çalıştığını anlattı.

Paksoy, "Hem aileme bakıyorum hem de ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Bu tür işlerin burada daha çok olmasını istiyoruz. Bölgenin kalkınmasını ve gelişmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halime Ürün de atölyede kendini yetiştirdikten sonra bir iş yeri açmayı planladığını dile getirdi.

Uludereli kadınlar devlet desteğiyle açılan atölyede düzenli gelire kavuştu
Uludereli kadınlar devlet desteğiyle açılan atölyede düzenli gelire kavuştu
Uludereli kadınlar devlet desteğiyle açılan atölyede düzenli gelire kavuştu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludereli kadınlar devlet desteğiyle açılan atölyede düzenli gelire kavuştu - Son Dakika


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