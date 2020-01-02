Ulugöl beyaza büründü - Son Dakika

Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olan Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentin önemli turistik alanları arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle tanınan Ulugöl'de, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Yüzeyinin bir bölümü buz tutan gölün çevresinde gezenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kartpostallık manzaraların oluştuğu Ulugöl'ün yolu, belediye ekiplerince açık tutuluyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan kar yağışının Ulugöl'ü beyaza bürüdüğünü söyledi. Kar yağışıyla Ulugöl'de güzel görüntüler oluştuğunu belirten Uludağ, gölün ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çekti.

Uludağ, ziyaretçilerin göl çevresini gezme imkanı bulduğunu ifade ederek bazılarının ise göl bölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiğini aktardı.

Tabiat parkı içerisindeki kütük evlerde konaklayanların da olduğunu Uludağ, bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için önlem aldıklarını vurguladı.

Uludağ, ilerleyen günlerde Ulugöl'e gelen ziyaretçi sayısında artış beklediklerini sözlerine ekledi.