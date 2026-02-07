Ulukışla'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 01 AVZ 250 plakalı otomobil Basmakçı köyü mevkisinde 01 AOJ 71 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, R.Ö.(5), H.R.Ö.(7), S.Ö.(28) ve G.D. (52) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
