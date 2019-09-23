Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu akşam başlıyor
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Arıplex ve Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği festivalde sanatseverler 29 Eylül'e kadar söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkanı bulacak.
Arıplex ve Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği festivalde sanatseverler 29 Eylül'e kadar söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkanı bulacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05
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