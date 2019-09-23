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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu akşam başlıyor

29 dakika önce

Arıplex ve Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği festivalde sanatseverler 29 Eylül'e kadar söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkanı bulacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu akşam başlıyor, System.String[]

Arıplex ve Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği festivalde sanatseverler 29 Eylül'e kadar söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkanı bulacak.

Cinemaximum, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05 
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