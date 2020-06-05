2017 yılından itibaren akreditasyon çalışmalarına başladıklarını ve sahip oldukları akreditasyonların gururunu yaşadıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen 'Üniversite Etki Sıralaması' (Impact Ranking 2020) sonuçlarına göre Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan SDG 4 'Kaliteli Eğitim' kategorisinde dünyada ilk 100 üniversite arasına girdik. Türkiye'den 1'inci sıraya adımızı yazdırdık. Uluslararası alanda hedeflerimiz büyük. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Programı, Gastronomi Programı İngilizce ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Programı'nın da akredite edilmesiyle, uluslararası akreditasyonlu program sayımız 60 oldu " dedi.
"TÜRKİYE'DE AKREDİTE EDİLMİŞ PROGRAM SAYISI YÜZDE 5 ORANINDA"
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolunda büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Gayretli, "2017-2018 yükseköğretim istatistiklerine göre lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora öğrencisi toplamda 7,5 milyondan fazla üniversite öğrencisi var. Fakat üniversite kalite denetlemeleri sonucu akredite edilmiş program sayısı ise yüzde 5 oranında görülüyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde, öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim almaları için uluslararası akreditasyon kuruluşları ile iş birliği içerisine girdik ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayımızı 60'a çıkardık. Avrupa'dan ve Amerika'dan 60 program ile akredite edilen tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye'de en çok akredite olmuş programa sahip üniversite olma unvanına eriştik" diye konuştu.
AKREDİTASYON NE DEMEK?
İGÜ akreditasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini "kalite" açısından onaylatıyor. YÖK, üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih kılavuzuna, üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de ekledi."
İGÜ akreditasyona sahip programları şöyle sıraladı:
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (AQAS)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (AQAS)
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (AQAS)
MİMARLIK – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (ABET)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (PEARSON)