Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri Türkçe ramazanı anlattı - Son Dakika
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Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri Türkçe ramazanı anlattı

28.04.2022 13:11
Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri Türkçe ramazanı anlattı

Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin Türkçe konuşarak, ramazan ayının anlamını anlattığı kısa film, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayınlandı.

Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin Türkçe konuşarak, ramazan ayının anlamını anlattığı kısa film, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayınlandı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ramazan ayı boyunca, 94 ülkeden öğrencinin Türk öğrenciler ile öğrenim gördüğü uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde (AİHL) çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kadir Gecesi dolayısıyla "Dünyanın Ramazanı, Ramazanın Dünyası" ismiyle 50 ülkeden 50 uluslararası imam hatip öğrencisinin Türkçe konuşarak, ramazan ayının anlamını anlattığı kısa film çekildi. Film, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

Kısa filmde, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çin, Doğu Türkistan, Endonezya, Fas, Filistin, Gana, Gine, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Kamerun, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Komor, Kosova, Libya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün ve Yemen'den öğrenciler yer aldı.

Öte yandan öğrenciler, ramazan ayı boyunca iftar buluşmaları, fotoğraf sergisi, resim yarışması, kısa film, tiyatro çalışması, ramazan günlüğü, tarihi ve kültürel mekanlara ziyaret, sevgi evi ve huzurevi ziyaretleri gibi birçok faaliyete de katıldı.

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Kaynak: AA

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