Uluslararası Demokratlar Birliği Diyarbakır'da 500 aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika
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Uluslararası Demokratlar Birliği Diyarbakır'da 500 aileye kurban eti dağıttı

12.07.2022 15:04
Uluslararası Demokratlar Birliği Diyarbakır'da 500 aileye kurban eti dağıttı

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Almanya Solingen Şubesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ulaştırdı.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Almanya Solingen Şubesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ulaştırdı.

Bir süre önce Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret eden UID Almanya Solingen Şubesi yetkilileri, " Ren Nehri'nden Dicle Nehri'ne Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Almanya'daki hayırseverlerle Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi aileler arasında kurulan dayanışma köprüsünü genişletmek istediklerini bildirdi.

Ramazan Bayramı'nda da kentte 1200 aileye gıda desteğinde bulunan UID Solingen Şubesi, Kurban Bayramı süresince yapacakları çalışma öncesinde Belediye Başkanı Beyoğlu ile HDP İl Başkanlığı önünde evlatları için eylem yapan aileleri ziyaret etti.

Kurbanların kesilip, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesiyle UID'nın Solingen Şube Başkanı Cemal Ayıboğan ve eşi Zahide Ayıboğan ile Diyarbakır Dostluk Grubu üyeleri hazırlanan paketleri ailelere dağıttı.

YORUMLAR
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Almanya Kütahyalılar Derneğinden kurbanlık bağışı Almanya Kütahyalılar Derneğinden kurbanlık bağışı Diyarbakır'da kestikleri 41 kurbanı 350 aileye dağıttılar Diyarbakır'da kestikleri 41 kurbanı 350 aileye dağıttılar
Kaynak: AA

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