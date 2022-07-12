Ramazan Bayramı 'nda da kentte 1200 aileye gıda desteğinde bulunan UID Solingen Şubesi, Kurban Bayramı süresince yapacakları çalışma öncesinde Belediye Başkanı Beyoğlu ile HDP İl Başkanlığı önünde evlatları için eylem yapan aileleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Uluslararası Demokratlar Birliği Diyarbakır'da 500 aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

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