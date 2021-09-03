Üye Girişi
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - Son Dakika

Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı

03.09.2021 00:39
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı, System.String[]

DOĞU Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı.

DOĞU Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun Doğu'da son garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, 4 Eylül'e kadar sürecek Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik, yurt içi ve yurt dışından gelen birçok ziyaretçiyle başladı. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını gerçekleştirdiği törende kalenin önemi ve tarihteki yeri katılımcılara anlatıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta yatırım ve istihdam ajandasıyla bölgeyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Daha Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızla birlikte Diyarbakır'daydık. Bakanlığımızın teşvikleriyle kurulan 28 fabrikanın toplu açılışını yaptık, gençlerimizin girişimcilik ve teknoloji becerilerini geliştireceği çok önemli tesisleri şehrimize kazandırdık. Üzerinden 2 ay bile geçmeden, daha bu sabah 250 milyon liralık yatırımla kurulacak Türkiye'nin en büyük bir fabrikasının temelini attık" dedi.'BÖLGENİN UZAYLA, GÖKYÜZÜYLE ANILMASINI İSTİYORUZ'Bölgenin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil, üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istediklerini ifade eden Bakan Varank, "Çünkü bu topraklar ilmin filizlenip tüm dünyayı aydınlattığı topraklar. Peki, bunun ne kadar bilincindeyiz, gençlerimiz bu zenginliğin ne kadar farkında? Leonardo da Vinci'yi bildiğimiz kadar, ona ilham veren bu medeniyetin evladı El Cezeri'yi de tanımamız gerek. Cezeri, Sibernetiğin ilk adımlarını burada Diyarbakır'da attı. Ulu Camii'nin avlusundaki güneş saati 800 yıldır çalışıyor. Diyarbakır, tarihteki ilk robotun geliştirildiği yer. İşte tüm bu zenginlikleri Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerimizle buluşmak istedik. Her yıl Antalya'da yaptığımız gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz. Uzay, astronomi ve teknoloji dolu 3 gün bizleri bekliyor. Şubat ayında, 'Gökyüzüne bak ayı gör' mottosuyla Milli Uzay Programı'mızı başlattık. Uzay Ajansı'mızın koordinasyonunda, ülkemizin bu alandaki hedeflerini, yol haritamızı milletimizle paylaştık. En öncelikli amacımız, diğer tüm hedefler de ulaşmamızı sağlayacak olan uzay alanında insan kaynağı yetiştirmektir. İşte Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği ve benzeri etkinlikler, özellikle gençlerimiz ve aileleri açısından farkındalığı artırmak açısından çok kıymetli. Biz, yürüttüğümüz her politikada gençleri ana paydaşımız olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; gençlerin kabullenmediği, desteklemediği hiçbir proje sonuca ulaşamaz. Bir iş yapıyorsanız, kahramanı önce gençler olacak" diye konuştu.'UZAY ALANINDA ÖNEMLİ BİR BİRİKİME SAHİBİZ'Türkiye olarak uzay alanında önemli bir birikime sahip olduklarını dile getiren Bakan Varank, "Bu alandaki çalışmalarımıza hem TÜBİTAK UZAY Enstitümüz hem de Türkiye Uzay Ajansı'mız ile yoğun bir şekilde devam ediyoruz. TÜBİTAK UZAY ile ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak ve yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla İMECE Uydu Projesini yürütüyoruz. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusunun geliştirildiği TÜRKSAT 6A Projesi'nde ise tasarım faaliyetlerini tamamladık, üretim aşamasına geçtik. İnşallah bu uydularımızı 2022 yılı içerisinde fırlatmaya hazır hale getireceğiz. Böylece, haberleşme uydularını milli imkanlarla geliştirebilen 10 ülkeden biri Türkiye olacak. Uzay çalışmalarında vites yükseltmek için Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk. Daha sonra ilgili tüm ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla Milli Uzay Programını oluşturarak stratejik hedefler belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu hedefleri, özellikle gençlerimizin çok büyük heyecanla karşıladıklarını biliyorum. Milli Uzay Programımızın en önemli hedefi olan 'Ay Misyonu'nu başarıyla tamamlayarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay ile ilk teması gerçekleştirmek istiyoruz. 2023 yılı sonunda uluslararası iş birliği ile 2028 yılında ise milli roketimizle uzay aracımızı Ay'a indirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, Ayda bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Ay'a göndereceğimiz insansız uzay aracının tasarım ve geliştirme çalışmaları halihazırda devam ediyor. Oldukça sıkışık bir takvimde arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları nedeniyle Japonya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da törene görüntülü bağlandı.


Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Roma, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu 00:50 Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu Meteoroloji'den bugün için 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor 00:23 Meteoroloji'den bugün için 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı 00:11 Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı
HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur 23:28 HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor 22:21 Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı 22:06 Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak 20:26 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak Genç kız 19:01 Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! İşte dünyaca ünlü futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! İşte dünyaca ünlü futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti         
00:52
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakarette bulunanlara çok sert tepki: Bunlar çıldırmış, azmış Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakarette bulunanlara çok sert tepki: Bunlar çıldırmış, azmış         
00:13
ABD'de şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti ABD'de şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti         
23:43
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti         
23:12
Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı         
22:11
"Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Nedeni aşısızların salgını         
21:41
Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı         
19:04
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
18:52
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
18:46
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
18:10
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 01:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement