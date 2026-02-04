Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı Başlıyor - Son Dakika
Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı Başlıyor

04.02.2026 16:16
Erciyes Dağı'nda 7-8 Şubat'ta 200 dağcıyla 17. kış zirve tırmanışı düzenlenecek.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı'nın 17'ncisi, hafta sonu düzenlenecek.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı, bu yıl 7-8 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübünün katkılarıyla düzenlenecek geleneksel kış tırmanışını 200 dağcının katılımıyla yapacaklarını söyledi.

Tekir Kapı'dan 7 Şubat saat 13.00'te Çobani mevkisine hareket edeceklerini ifade eden Yılmaz, burada kamp yaptıktan sonra 8 Şubat saat 04.00'te zirve tırmanışına başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

