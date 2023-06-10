Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklara başlandı - Son Dakika
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Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklara başlandı

Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklara başlandı

10.06.2023 15:29

Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için artık sayılı günler kaldı. Alanının en kapsamlı etkinliği için kolları sıvayan yüzlerce profesyonel, 16 Ekim'de Crowne Plaza İstanbul Florya'da bir araya gelecek.

Geçen yıl Güvenilir Ürün Platformu tarafından gıda ve tarım sektörünün uzman STK'ları, kurumları ve Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül töreni ile önemli farkındalık elde edildi. Bu farkındalığı arttırmak ve uluslararası seviyeye çıkartmak için ikincisini düzenleme kararı alan Zirve komitesi, etkinliğin Dünya Gıda Günü olan 16 Ekim'de Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi adıyla düzenleneceğini duyurdu.

AFET BÖLGELERİNDEKİ TARIMSAL EKONOMİYE DİKKAT ÇEKİLECEK

Yaşanılan deprem felaketinden etkilenen illerdeki zirai üretim ve tarımsal ekonomiye dikkat çekmek için 'El Ele' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve programında bu yıl yine alanında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller, israfa dur diyen reçete denemeleri ile workshoplar ve 22 ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilecek ülke masası toplantıları düzenlenecek. Ayrıca programla eş zamanlı olarak depremden etkilenen tüm iller için 'Perakende ile Kooperatif El Ele Deskleri', sektör profesyonellerine yönelik 'Kariyer Toplantıları' ve 'Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması da bu yılki zirvede yer alacak.

100 JÜRİ ÜYESİ DEĞERLENDİRME YAPACAK

Zirve kapsamında Geleceği Besleyebilmek mottosuyla ülke genelinde büyük-küçük, kurum- kişi ayırmadan ve başvuru ücreti alınmadan ikincisi düzenlenecek Feed the Future Ödülleri ile gıda ve tarım sektörüne anlamlı katkı hedeflenirken sesini duyuramayan ürün ve projelere ses olunacak. Ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmaları ile tüketici sağlığına katkı sağlayan, inovatif bakış açısı ile sürdürülebilirliğe destek veren, kıt kaynakların kullanımı konusunda kendini sorumlu hissederek aksiyon alan ürün/firma ya da kuruluşlara verilecek Feed the Future Ödülleri, alanında uzman 100 jüri üyesi tarafından kapalı oylama ile belirlenecek.

33 farklı kategoride değerlendirilecek yarışmanın başvuruları 3 Temmuz'da başlayacak ve www.guvenilirurunplatformu.com internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvuru yapılabilecek.

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Afet Bölgesi, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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