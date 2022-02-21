Uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Şüpheliler serbest kaldı - Son Dakika

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uluslararası kargo süsü vererek eroin sevkiyatı yapmaları nedeniyle gözaltına alınan iki şahıs, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda asma tavanının LED aydınlatma boşluğunda çok miktarda ve sayıda eroin, uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirilmişti.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipler Ortabayır, Harmantepe, Gültepe ve Yahya Kemal Mahalleleri'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan Türkmenistan uyruklu şahıslar, Adil isimli Türkmen bir şahıs adına çalıştıklarını itiraf etmişti. Adil isimli şahsın, Türkmenistan uyruklu şahıslara satmaları için eroin tedarik ettiği bilgisi alınması üzerine Türkiye-Türkmenistan arası kargo işi yaptığı ve uyuşturucu maddeyi de kargo süsü vererek sevkiyatı yaptığı öğrenilen Adil isimli şahsın yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Polis şüphelileri adım adım takip etmiş ve izlemeye alınan Şişli'deki kargo görünümlü işyerinde arama yapılmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI

İşyerinde arama yapan polis ekipleri asma tavanının LED aydınlatma boşluğunda 106 gram eroin, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 800 lira ele geçirmişti. Kargoda bulunan Adilbek A. ve kargoda sorumlu Batrygeldi C. gözaltına alınarak emniyete getirilmişti. Daha önceden yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu, hassas terazi ve pasaport ele geçirildiği ortaya çıkan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur/ İHA)