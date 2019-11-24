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Uluslararası Kayak Federasyonu Müsabakaları

6 saat önce

Türkiye Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Müsabakaları'nda 2 kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Uluslararası Kayak Federasyonu Müsabakaları, System.String[]

Türkiye Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Müsabakaları'nda 2 kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Saariselka kentinde düzenlenen müsabakalarda Türk Milli Takımı 2 birincilik elde etti. 18 yaş altı kızlarda Özlem Ceren Dursun ve 20 yaş altı erkeklerde Yusuf Emre Fırat birincilik kürsüsüne çıktı.

Büyükler kategorisindeki diğer Türk sporculardan Hamza Dursun yedinci, Ömer Ayçiçek sekizinci, Amed Oglago ise dokuzuncu oldu.

Milli takım sporcuları elde ettikleri sonuçların ardından 100 FIS puanının altına düşerek olimpiyat yolunda önemli bir avantaj elde etti.

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:56 Kaynak: AA
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