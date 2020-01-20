"Uluslararası Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Merkezi" yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Merkezi' yapılacak - Son Dakika

"Uluslararası Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Merkezi" yapılacak

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Uluslararası Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Merkezi'nin, Sakarya'ya yapılmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Uluslararası Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Merkezi'nin, Sakarya'ya yapılmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Baydaş, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baydaş, burada yaptığı konuşmada, çeşitli ziyaretler kapsamında kente geldiğini belirterek, Yüce'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kentte, Uluslararası Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Merkezi'nin yapılmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Baydaş, "İlanını zannediyorum Sayın Bakanımız yapacaktır. O yüzden işin teknik çalışmalarına başladığımızı söylemekle ihtiva edeyim. Ulusal ve uluslararası çapta müsabakaların yapılabileceği sabit, güzel bir tesis olacak." ifadesini kullandı.

Baydaş, sporu tabana yayma konusunda da çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, " Türkiye'nin her tarafında rahat ulaşılabilen, eskisi gibi belki büyük tesisler değil ama küçük çaplı, mini, kullanılabilir ve yaygın tesislere yönelimimiz var. Sakarya'ya yönelik de bu manada planlar var." dedi.

Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Vali Ahmet Hamdi Nayir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve beraberindekilerle yeni Sakarya Atatürk Stadı'nı gezen Baydaş, burada çeşitli branşlara yönelik yürütülen çalışmaları inceledi.

Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezleri'ni de ziyaret etti.

Uluslararası Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Merkezi yapılacak

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:17 Kaynak: AA
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