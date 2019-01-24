Son Dakika Haberleri: Uluslararası Telif Zirvesi'ne Doğru

Uluslararası Telif Zirvesi'ne Doğru

56 dakika önce

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Telif Zirvesi'ne Doğru, System.String[]
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, yayınevleri ve ajans temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yatırım ve Hizmetleri Bilgilendirme Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek İstanbul Fellowship toplantısında, görüşme yapılacak yayımcı seçimi, randevu sisteminin tanıtımı, randevu esnasında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili sunum yapıldı.

TBYM Başkanı Mustafa Doğru, burada yaptığı konuşmada, Türk yayımcılığının hak ettiği yere ulaşması için dört yılda çok büyük mesafe katedildiğini belirtti.

İstanbul'un kültür, ticaret ve sanatın uzun yıllar adı konulmamış başkenti olduğu değerlendirmesini yapan Doğru, "İstanbul şimdi de yayıncılıkta marka haline geliyor. Tüm dünyadan gelen katılımcılara karşı Türk yayımcılığını temsil edeceğiz." diye konuştu.

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek de her geçen yıl büyüdüklerine işaret ederek, Avrasya Kitap Fuarı'nın da aynı günlere denk gelmesinin Türkiye'deki yayımcılığı konuklara göstermek için isabetli olduğunu dile getirdi.

- 72 ülkeden 150 yabancı yayımcı

Konuşmaların ardından, programın Koordinasyon Kurulu Üyesi Gamze Erentürk, profesyonel program öncesinde 1 Şubat'ta açılacak olan randevu sistemi ve randevu hazırlık kısmıyla ilgili sunum yaptı.

Koordinasyon Kurulu Üyesi Beste Bal ise katılımcılara organizasyon günlerinde randevu esnasında nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.

Programda yer alan tüm katılımcıların listelendiği, her bir katılımcının profilinin incelenmesine ve kendi görüşme takvimlerini hazırlamalarına imkan sunan sistem, program sonuna kadar açık kalacak.

Katılımcılar, resmi web sitesinde aktif hale gelen randevu sistemini kullanarak kendi görüşme takvimlerini oluşturabilecek.

Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluşacağı İstanbul Fellowship, 26, 27 ve 28 Şubat'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Yurt içinden de 85 yayınevinin katılacağı programda 72 ülkeden 150 yabancı yayımcı da Türk yayımcılarla buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:02 Kaynak: AA

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