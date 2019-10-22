Uluslararası Tiyatro Festivalinde

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında "Çağdaş Sahnenin Seyri" söyleşisi gerçekleştirildi.



Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleşen söyleşiye, Kadir Has Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hemiş konuşmacı olarak katıldı. Çağdaş olmak ve anakronizm temaları işlenen söyleşide konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hemiş, seyir ile izlemenin arasındaki farklara değindi. Seyrin birlikte yolculuk etmek anlamına geldiğini belirten Hemiş, "Bir oyun size birlikte seyre çıkmayı vadeder. Bana göre seyir, bir bakış tercihidir. Bir şeyi zorlukla takip etmek, izlemektir. İzlerken o pasif konumu kabul etmişsinizdir. Orada kalmak istiyorsunuzdur. Seyir başkadır. Seyir birlikte yolculuk etmektir" diye konuştu.



"Okumayla ve seyretmeyle kendimizi geliştirmeliyiz"



Çağdaş sahnenin içinde bulunduğu durum hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hemiş,"Çağdaş sahne melez bir dile sahip durumda. Bu melezlik sadece biçimler arası değil, tarihler, kişiler ve kurumlar arası bir halde bulunuyor. Benim size anlatmaya çalıştığım bu dağınık yapı içerisinde tek bir şey olmadığıdır. Çağdaş sahne seyri için ihtiyacınız olan şey elinizi kalbinizin üstüne koymak ve olabildiğince birikimle size söylemeye çalıştığı şeyi çıkarmaya çalışmak. Göz biriktirerek öğrenir. Her zaman sadece okuyarak değil. Bundan dolayı olabildiğince okumayla ve seyretmeyle kendimizi geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Söyleşi sonunda, katılımcılar tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Dr. Öğr. Üyesi Hemiş, uluslararası tiyatro festivali projesine ve Anadolu Üniversitesine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. - ESKİŞEHİR