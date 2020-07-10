UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdu¨lvahap Ekinci, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi... - Son Dakika

Uluslararası Mu¨slu¨man Alimler Dayanıs¸ma Dernegˆi (UMAD) Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Abdu¨lvahap Ekinci, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması için çaba harcayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, I·slam'ın hayat dini olduğunu, I·slam'da sosyal hayatın merkezinde camiler ve mescitlerin bulunduğunu belirtti.

Mu¨slu¨manların tarih boyunca, o¨zellikle de ecdadın camilerin ve mescitlerin merkezi konumuna o¨nem verdiğini ve Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethinin ardından ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldığını hatırlatan Ekinci, "Ayasofya bu sembolik anlamını, gerek Mu¨slu¨manlar gerekse gayrimu¨slimler nezdinde hic¸bir zaman yitirmemis¸tir. O gu¨nden bugu¨ne 'Ayasofya Cami-i Kebiri' olarak anılan bu mabedin kısa bir fasıladan sonra yeniden ibadete ac¸ılmasından dolayı tu¨m Mu¨slu¨manlar gibi bizler de UMAD ailesi olarak bu¨yu¨k bir mutluluk ic¸erisindeyiz." ifadesini kullandı.

Ekinci, Sultanahmet Camisi ile Ayasofya Camisi'nin de Allah'a kullugˆun ve ona ibadetin yeni bir merkezi olduğunu vurguladı.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için emeği geçenlere teşekkür eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Bizler, u¨lkemizdeki farklı du¨s¸u¨nce ve mes¸rebe mensup c¸ok sayıda ilim ve fikir adamını temsil eden bir c¸atı kurulus¸u olarak temsil ettigˆimiz c¸evreler ve kis¸iler adına Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete ac¸ılması vesilesi ile bu mabedin tekrar eski is¸levine do¨ndu¨ru¨lmesi ic¸in c¸aba go¨steren bas¸ta Sayın Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak u¨zere tu¨m yetkililere, devlet adamlarına, sivil toplum kurulus¸larına, Mu¨slu¨man halkımıza, go¨nlu¨nde bu sevinci hisseden tu¨m du¨nya Mu¨slu¨manlarına ve dost u¨lkelere c¸ok tes¸ekku¨r ediyoruz. Yu¨ce Allah, Fatih'in hatırası ve fethin sembolu¨ olan bu mabede sahip c¸ıkma azmimizi daim eylesin."