Ümit'in yol engeli bitti - Son Dakika

Ümit'in yol engeli bitti

17.10.2020 14:46
Ümit'in yol engeli bitti, System.String[]

Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde oturan, doğalgaz ve su alt yapı kazı çalışmalarından dolayı bozulan yollar nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan ve evine rahat bir şekilde girip çıkamayan 24 yaşındaki Ümit Altay, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den kapısının önündeki yola...

Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde oturan, doğalgaz ve su alt yapı kazı çalışmalarından dolayı bozulan yollar nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan ve evine rahat bir şekilde girip çıkamayan 24 yaşındaki Ümit Altay, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den kapısının önündeki yola asfalt serilmesini istedi. Köse, Altay'ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Köse talimat verdi, ekipler doğuştan engelli Ümit'in kapısının önünü asfaltlayarak yolundaki engeli kaldırdı. Sevginin olduğu yerde tüm engellerin kalkacağını kaydeden Başkan Köse, "Sevginin olduğu yerde engel olmaz, Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez" dedi.

"Daha rahat gidip geleceğim"

Gününün büyük bölümünü babaannesi ve dedesinin tek katlı evinde geçiren doğuştan engelli Ümit Altay'ın (24) akülü arabasının tekerleği, bozuk yollarda sık sık patlıyordu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ulaşan engelli gencin asfalt talebi evin girişine kadar yapılarak çözüldü. Altay, "Artık daha rahat gidip gelebileceğim" dedi. Babasını 4 yaşındayken kaybeden doğuştan engelli Ümit Altay (24), Mamak'ta annesiyle birlikte yaşıyor. Ümit, annesi çalıştığı için Mamak Belediyesi'nin engelli aracıyla her gün Kutludüğün Mahallesi'ndeki babaannesi Rahime, dedesi Halil Altay'ın evlerine gidip geliyor. Buradaki evin tek katlı olması nedeniyle akülü aracıyla dışarı rahatça çıkıp gezme imkanı bulan Ümit Altay'ın aracının lastiği bozuk yollar yüzünden sık sık patlayınca Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ulaşarak evin girişine kadar asfalt atılmasını istedi. Belediye ekipleri de Başkan Köse'nin talimatıyla Ümit'in bu talebini hemen yerine getirdi. Artık daha rahat dolaşabildiğini belirten Ümit Altay, Başkan Köse'ye teşekkür ederek şunları söyledi: "Her gün dedemlere gidip geliyorum. Doğalgaz ve su altyapısı için kazı yapılınca yollar bozuldu. Tekerleğim patladı. Gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Kış aylarında çamur oluyordu. Belediyeye ulaşarak asfalt atılmasını istedik onlar da sağ olsunlar gelip hemen attılar. Evin girişine de ricada bulunduk oraya kadar da yardımcı oldular. Artık daha rahat gidip gelebileceğim. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum."

"Elim, ayağım"

Babaanne Rahime Altay ise, "Evleri Mamak'ta annesi ev işlerinde çalıştığı için Ümit her gün gündüz benim yanıma gelir akşam da gider. Yaşlı olduğum için kaldırıp indirmem zor oluyor. Markete siparişim olduğunda gider gelir benim elim ayağım, her işimi yapar. Tekeri çukurlara giriyordu ben bu yaşlı halimle çıkarmaya çalışıyordum. Lastikleri de patlıyordu. Asfaltı yaptılar, Allah razı olsun, rahat şekilde gidip gelecek" diye konuştu. - ANKARA

Ümit'in yol engeli bitti
Ümit'in yol engeli bitti
Ümit'in yol engeli bitti
Ümit'in yol engeli bitti
Ümit'in yol engeli bitti
Ümit'in yol engeli bitti
Ümit'in yol engeli bitti

Kutludüğün, Murat Köse, Doğalgaz, Mamak, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ümit'in yol engeli bitti - Son Dakika

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