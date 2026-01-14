İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Karan'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL