Ümit Karan Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Karan'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL
