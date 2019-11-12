Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlılar, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı.

Milli takımda sakatlığı bulunan Ravil Tagir, aday kadrodan çıkarıldı.

Andorra, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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