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Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:54 Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlılar, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı.
Milli takımda sakatlığı bulunan Ravil Tagir, aday kadrodan çıkarıldı.
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