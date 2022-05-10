Ümit Özdağ'a üniversitede protesto şoku: Faşizme karşı omuz omuza - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a üniversitede protesto şoku: Faşizme karşı omuz omuza

10.05.2022 10:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı panelde protesto edildi. Bir grup genç, özellikle son dönemde Suriyeli sığınmacılarla ilgili söyledikleriyle gündem olan Özdağ için "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

Son haftalarda sığınmacılara yönelik söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

"FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA"

Özdağ, dün de Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen bir panele katılımcı olarak gitti. Salondaki bir grup ise Özdağ'ı protesto ederek "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Eylemin ardından polis ve güvenlik görevlileri üniversiteli gençlere müdahale etti.

KONUŞMASINA ARA VERDİ

Grup güvenlik tarafından salondan çıkarılırken Özdağ, bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

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