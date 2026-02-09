Ümit Özdağ Adana'da Pazar Ziyareti - Son Dakika
Ümit Özdağ Adana'da Pazar Ziyareti

Ümit Özdağ Adana\'da Pazar Ziyareti
09.02.2026 20:35
Zafer Partisi lideri Özdağ, Adana'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek çözüm vurgusu yaptı.

(ADANA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana Karaafat Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Özdağ, "Zafer Partisi olarak Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan çıkaracak iradeye, kararlılığa ve politikalara sahibiz" ifadesini kullandı.

Adana Seyhan'da Karaafat semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinledik.

Tarımsal üretimin en yoğun olduğu Çukurova Bölgesi'nin kalbinde yer alan Adana'da bile halk ucuz sebze meyve bulamıyor, pazar esnafı düşük karla da satış yapamıyor olmaktan şikayetçi durumda.

Zafer Partisi olarak Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan çıkaracak iradeye, kararlılığa ve politikalara sahibiz.

Kaynak: ANKA

