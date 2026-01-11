Ümit Özdağ'dan Manav Türkleri'ne Ziyaret

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberinde parti yöneticileri ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, Genel Başkan Başdanışmanlarımız ve Zafer Partisi Tuzla İlçe Teşkilatımız ile birlikte Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ettik. Federasyon Başkanı Sayın Ergin Şirin ve tüm Manav Türkleri'ne misafirperverlikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.