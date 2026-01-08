Ümit Özdağ'dan Venezuela Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine tepki göstererek "Venezuela Devlet Başkanı'na yapılan operasyonu ibretle izledik. Haramiliğin hukuku yok saydığı, devletin varlığının önemsenmediği, kaba kuvvetin hoyratça ve saldırganca kullanıldığı bir geriye dönüş, bir Orta Çağ sistemine gidiş söz konusu." dedi.

Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ocak ayı boyunca İstanbul'da ilçe ilçe dolaşmaya devam edeceklerini belirten Özdağ, genel başkan yardımcılarının da 28 ilde vatandaşların sorunlarını sahada dinleyip partisinin çözümlerini anlatacaklarını söyledi.

Özdağ, "Zafer Partisi'nin iktidarında açlık ve yoksulluk bitecek. İşçi, memur, köylü ve emekli yani orta direk yeniden hakkını alacak ve insanca yaşayabilecek. Asgari ücret seviyesi yoksulluk sınırının altında olmayacak ve standart ücret haline gelmeyecek. En düşük emekli aylığı, emeklileri açlığa mahkum etmeyecek, onların onurlu bir yaşam sürmesini sağlayacak. Ülkemiz, tarımda tekrar kendine yeten ülke haline gelecek." diye konuştu.

Dünyada da önemli ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmelerin olduğunu gördüklerini kaydeden Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Venezuela Devlet Başkanı'na yapılan operasyonu ibretle izledik. Haramiliğin hukuku yok saydığı, devletin varlığının önemsenmediği, kaba kuvvetin hoyratça ve saldırganca kullanıldığı bir geriye dönüş, bir Orta Çağ sistemine gidiş söz konusu. Benzer hoyratlık ve saldırganlığın Suriye'de de Gazze'de de izlerini görmüştük. Şimdi Meksika, Paraguay, Küba ve Danimarka Grönland tehdit ediliyor. Diğer yanda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı için hazırlıklar yaptığı duyuluyor. Karadeniz'in kuzeyinde Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma devam ediyor, ateşkese hala uzaktayız. Suriye ise fiilen ABD ve İsrail'in kontrolünde, içeriden bölünmüş, dışarıda sınırlarını işgal altına girmeye başladığı bir sürecin içerisinden geçiyor."

Suriye'nin kuzeyinde de belirsizlik ve kaosun devam ettiğini, bölgede aralıklarla devam eden çatışmaların gerginliği artırdığını belirten Özdağ, Suriye'nin yeniden bir iç savaşa sürüklenmesinin güvenlik riskleri bakımından oldukça olumsuz bir tablo oluşturduğunu kaydetti.