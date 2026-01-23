UMKE, Kar nedeniyle Rahatsızlanan Hastaya Ulaştı - Son Dakika
UMKE, Kar nedeniyle Rahatsızlanan Hastaya Ulaştı

UMKE, Kar nedeniyle Rahatsızlanan Hastaya Ulaştı
23.01.2026 14:26
Elazığ'da kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 78 yaşındaki kadına UMKE ekipleri yardım etti.

Elazığ'da rahatsızlanan ve yoğun kar yağışından dolayı hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Kentte dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışından dolayı Elazığ'ın Aşağıdemirtaş köyünün yolu kapandı. Köyde yaşayan ve rahatsızlanan Fatma Özen (78), için sağlık ekiplerine haber verildi. Köy yolunun kar nedeni ile kapalı olmasından dolayı çıkamayan 112 ekipleri durumu Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden UMKE ekipleri, kurtarma aracıyla hastaya ulaşıp ilk müdahalesini yaptı. Hasta daha sonra köyün girişine yakın bir alanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

