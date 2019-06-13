Son Dakika Haberleri: Umman Körfezi'nde 'iki petrol tankerinde patlamalar': Mürettebat tahliye edildi
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Umman Körfezi'nde 'iki petrol tankerinde patlamalar': Mürettebat tahliye edildi

51 dakika önce

ABD donanmasının 5. filosu, Umman Körfezi'nde iki ayrı petrol tankerinden gelen yardım çağrılarına karşılık verdiğini açıkladı.

Umman Körfezi'nde 'iki petrol tankerinde patlamalar': Mürettebat tahliye edildi, System.String[]

ABD donanmasının 5. filosu, Umman Körfezi'nde iki ayrı petrol tankerinden gelen yardım çağrılarına yanıt verdiğini açıkladı. Yardım çağrılarının yerel saat ve Türkiye saatiyle 06: 12'de ve 07: 00'de geldiği bildirildi.

Bölgesel yayın kuruluşları, Front Altair ve Kokuka Courageous adlı gemilerde patlamalar meydana geldiğini ve yangın çıktığını aktardı.

Gemilerin işletmecileri, iki geminin toplam 44 mürettebatının da güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi.

İran "kaza" sonrası mürettebatı kurtardığını açıkladı ancak bu bilgi henüz başka kaynaklarca doğrulanmadı.

Front Altair gemisini kiralayan Tayvan devlet petrol rafinerisi CPC Corp'un sözcüsü Wu I-fang, 75 bin ton petrol taşıyan geminin torpidoyla vurulduğundan şüphelendiklerini açıkladı.

Bölgede geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında 4 tankere saldırılar düzenlenmişti.

BAE saldırılardan adını açıklamadığı bir devleti sorumlu tutmuştu.

ABD ise su altı mayınları kullandığını öne sürdüğü İran'ı suçlamış, İran iddiaları reddetmişti.





Tüm bu gelişmeler İran'ın ABD ve Körfez'deki ABD müttefikleriyle ilişkilerinde gerginliği artırmıştı.

Bloomberg haber ajansına göre bugünkü patlamaların ardından, son 5 ayın en düşük seviyesinde gezinen petrol fiyatları yüzde 3,9 arttı.

İran'la gerginliğin artmasının ardından ABD Mayıs başında bölgeye savaş gemileri ve bombardıman uçakları göndermişti.

Tahran ise gerginliklerden ABD'yi sorumlu tutuyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:59 
ABD, umman, tanker, petrol, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti Eski komando kayak maratonunda kopan ayak parmağını bara bağışladı Türkiye ABD'ye YPG'li güçlerin elindeki ağır silahları toplaması için baskı yapıyor Frida Kahlo'nun bilinen ilk ve tek ses kaydı Meksika'da bulunmuş olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:50:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umman Körfezi'nde 'iki petrol tankerinde patlamalar': Mürettebat tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]