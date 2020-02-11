Ümraniye Belediyesi okullara spor malzemesi dağıttı - Son Dakika

ÜMRANİYE Belediyesi 'Destek Bizden Başarı Sizden' projesi kapsamında ilçede bulunan okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Futbol, basketbol, hentbol, masa tenisi gibi farklı branşlarda kullanılmak üzere 10 binden fazla malzeme okullara dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 'Destek Bizden Başarı Sizden' projesi kapsamında ilçeden bulunan okullara spor malzemesi dağıtıldı. 34'ü ilkokul, 36'sı ortaokul ve 23'ü lise olmak üzere toplam 93 devlet okuluna futboli basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve badminton gibi spor dallarında kullanılmak üzere 10 bin 520 adet malzeme dağıtıldı. Malzeme dağıtımı için Şehit Erol Olçok Kız İmam Hatip Lisesi'nde program düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, ilçede bulunan okulların beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

"SİZLERDEN BAŞARI İSTİYORUZ"

Dağıtım programında öğrencilere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, okulların çok önemli olduğunu vurguladı. Yapılan yardımların karşılığında başarı istediklerini söyleyen Başkan Yıldırım, "Bizim için ilçemizde okullarımız öğrencilerimiz çok önemli. Her türlü desteğe layıksınız. Her türlü fiziki şartları ve imkanları hak ediyorsunuz. Sizden bir tek şey istiyoruz, o da başarı. Her türlü desteğe tamam ama, aç olan başarı da sizden gelmeli. Eğitim de gelmeli, öğretim de gelmeli ve de sanat ve spor da gelmeli" şeklinde konuştu.

"HER SPOR DALI ÖNEMLİ"

Futbol ve basketbolun eskiden toprak sahalarda yapıldığını hatırlatan Başkan Yıldırım, Ümraniye'de 110 adet basketbol sahası yapacaklarının müjdesini verdi. Başkan Yıldırım, "Bizim çok şükür tesislerimiz var ama bunları daha fazla yaygınlaştırmamız lazım. Bu dönem inşallah mahallelerde 110 tane basket sahası yapacağız. Onun 22 tanesinin ihalesini yaptık, bunu 110'a tamamlayacağız. Yani herkes basketbol öğrensin. Öğrenmek isteyen basketbol öğrensin, yüzme yapmak isteyen yüzme yapsın. Diğer spor dalları da önemli. Bilhassa salon sporları çok önemli" ifadelerini kullandı.