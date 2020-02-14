Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çift hayatlarını birleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çift hayatlarını birleştirdi - Son Dakika

Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çift hayatlarını birleştirdi

6 saat önce

Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 14 çiftin nikahı, düzenlenen toplu nikah töreninde Başkan İsmet Yıldırım tarafından kıyıldı.

Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çift hayatlarını birleştirdi, System.String[]

Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 14 çiftin nikahı, düzenlenen toplu nikah töreninde Başkan İsmet Yıldırım tarafından kıyıldı. Nikah şahitleri şarkıcı Yusuf Güney olan 14 çift, bir ömür boyu mutluluk için "evet" diyerek, hayatlarını birleştirdi.


14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle, bugün Ümraniye'de gerçekleşen toplu nikah töreninde 14 çiftin nikahı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla kıyıldı. Başkan Yıldırım nikahlarını kıydığı çiftlere telkinlerde bulunarak tebrik etti. Evlilik için müracaat eden 14 çiftin mutluluğunu paylaşan Başkan Yıldırım, çiftlere çeşitli hediyeler de verdi. 14 çiftin nikah şahitleri, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve ünlü şarkıcı Yusuf Güney oldu. Yusuf Güney de hayatlarını birleştiren çiftlere altın hediye etti.


Evlenen çiftler hakkında konuşan Başkan Yıldırım, "14 tane çiftimizi 14 Şubat'ta evlendirdik. Hepsinin ayrı ayrı nikah merasimi yaptık. Davetliler ve alışveriş yapan insanlarla birlikte. Ben mutluyum. Onların da gözlerinde mutluluk var, birbirlerine yakışıyorlar. Allah hepsini bir yastıkta kocatsın. Hayat boyu mutluluklar diliyorum" dedi.


Evlenen çiftler nikahın ardından Yusuf Güney'in şarkıları eşliğinde dans etti. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Ümraniye, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
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