Ümraniye'de 3 Katlı Apartmanda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye'de 3 Katlı Apartmanda Yangın

Ümraniye\'de 3 Katlı Apartmanda Yangın
18.01.2026 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Huzur Mahallesi Sulh Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler daireyi tamamen sardı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Çevre ilçelerden gelen ekiplerin desteğiyle yangına farklı noktalardan müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Kurtarma, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 3 Katlı Apartmanda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:59
Gaziantep FK’den Galatasaray’a çelme
Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 06:55:21. #7.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de 3 Katlı Apartmanda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.