Son dakika haberi! Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı - Son Dakika

Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir gecekonduda akli dengesi yerinde olmayan şahıs yangın çıkardı, yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Alev alev yanan evden itfaiye ekipleri yavru bir kediyi kurtardı.

Yangın, İstanbul Ümraniye'de Kalendar Sokak üzerinde bir gecekonduda 20.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evde tek yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan S.A ev içerisinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıkardı. Mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Alev alev yanan eve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüler. Komşuların ifadesine göre, akli dengesi yerinde olmayan S.A, yangın başlangıcında evden koşarak uzaklaştı.

Olay sonrasında mahalleli ile, S.A'nın annesi arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha önceden durumu bildirdiklerini buna rağmen akli dengesi yerinde olmayan S.A'yı, ailesinin evde tek bıraktıklarını ifade etti.

İtfaiye ekipleri küle dönmüş evden yavru kedi kurtardı

Alev alev yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri küle dönmüş evin baraka kısmında yangından etkilenmiş bir yavru kediyi kurtararak müdahale etti. İtfaiye ekipleri daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.

Yanan evin bulunduğu sokakta komşu olan Mehmet Özer, "Akli dengesi yerinde değil. Annesi babası da sahip çıkmadı. Annesi ve babası gitti, çocuk burada tek kaldı sonunda bu oldu. Annesine babasına daha önce çok söyledik sürekli tamam tamam dediler. Sonunda evi ocağı da yaktı böyle oldu. Kaçmış gitmiş" dedi.