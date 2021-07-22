Ümraniye'de bıçaklı dehşet kamerada: Önce annesini bıçakladı, ardından polislere saldırdı - Son Dakika

Ümraniye'de bıçaklı dehşet kamerada: Önce annesini bıçakladı, ardından polislere saldırdı

Polislere bıçakla saldıran şüpheli, ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

Ümraniye'de bıçakla dehşet anları kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de madde bağımlısı şahıs, annesini boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran şüpheli, ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ercan D.isimli bir vatandaş, annesini bıçaklayarak yaraladı. Ardından evden çıkan şüpheli, elindeki bıçakla cadde üzerinde park halinde bulunan ağabeyinin aracının lastiklerini patlattı. Gözü dönmüş saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 adet bıçak bulundu.

Öte yandan, Ercan D.'nin polis ekiplerine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattığı, olay yerine polis ekiplerinin geldiği, şüphelinin polislerin yanına giderek bıçakla saldırmaya çalıştığı ve bağırdığı, şüphelinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği yer alıyor.