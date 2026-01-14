Ümraniye\'de Gecekonduda Yangın

Ümraniye'de bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İnkılap Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale ederek çevredeki diğer binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bekletildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yapılan kontrollerde, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL