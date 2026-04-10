Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay

10.04.2026 11:46
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan 60 işletmeye 42,3 milyon lira ceza keserken, Gaziantep Şahinbey’de zincir marketlerin kapatılması uygulaması yeniden gündeme geldi. Görselleri alıntılayan sosyal medya kullanıcıları "Darısı tüm Türkiye’nin başına" notunu düştü.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uyguladı.

KAPATMA UYGULAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu gelişmenin ardından Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde daha önce uygulanan zincir marketlerin 3 gün süreyle kapatılması yeniden gündeme geldi.

"GEREKLİ İŞLEMLERİ KARARLILIKLA UYGULADIK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin sürdüğünü belirterek, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde; kurallara uymayan zincir ve yerel marketlere gerekli işlemleri uyguladık, kapatma dahil tüm yaptırımları kararlılıkla hayata geçirdik. Vatandaşımızın hakkını koruma konusundaki duruşumuz nettir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN DESTEK

Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar da uygulamalara destek vererek, “Darısı tüm Türkiye’nin başına” şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o görüntüler; 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Doğukan Aga Doğukan Aga:
    Görevini laikiyle yapan herkese helal olsun. 7 0 Yanıtla
  • Ey13340909 Ey13340909:
    hell olsun kendi esnafini kuruyor para ilcede kaliyor biri geliyor market aciyor paralari toplayip gidiyor ne ilceye nede etrfa bir faydasi var 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı Yaşadığı şok kamerada Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
