Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye\'nin başına" dedirten olay

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uyguladı.
Söz konusu gelişmenin ardından Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde daha önce uygulanan zincir marketlerin 3 gün süreyle kapatılması yeniden gündeme geldi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin sürdüğünü belirterek, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde; kurallara uymayan zincir ve yerel marketlere gerekli işlemleri uyguladık, kapatma dahil tüm yaptırımları kararlılıkla hayata geçirdik. Vatandaşımızın hakkını koruma konusundaki duruşumuz nettir" ifadelerini kullandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar da uygulamalara destek vererek, “Darısı tüm Türkiye’nin başına” şeklinde yorumlarda bulundu.
