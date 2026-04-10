Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor

ABD ve İran'ın 15 günlük geçici ateşkes sonrası Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere masasına oturması bekleniyor. Cumartesi görüşmesi beklenen taraflar, Hürmüz ve Lübnan olmak üzere kritik konuları ele alacak.

HEYETLERDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İslamabad'da yapılacak ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in katılacağını duyurdu.

Müzakerelere şüpheyle yaklaşan Tahran yönetimini ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil etmesi bekleniyor.

İSLAMABAD'DA ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı, bazı yollar trafiğine kapatıldı. Ayrıca iki günlük tatil ilan edildi.

İŞTE GÖRÜŞMELERİN YAPILACAĞI OTEL

Görüşmelerin 300 odalı Serena Otel'de yapılacağı ifade ediliyor. Pakistanlı kaynaklar Şahbaz Şerif’in konutu ve otel arasında bir tercih yapılacağının altını çizerken, otelin hazırlandığı belirtiliyor.

OTEL TAMAMEN BOŞALTILDI

Pakistanlı kaynaklar otelin boşaltıldığını belirterek “İslamabad Serena Oteli'ndeki iş kompleksi boşaltıldı, ofisler kapatıldı ve çeşitli kuruluşlardan personel Pazar gününe kadar evden çalışmaya yönlendirildi. ABD ve İran heyetlerinin orada konaklaması beklendiğinden, tüm alan sıkı güvenlik altına alındı. Konteynerler tesisin çevresine yerleştirildi. Ağır güvenlik araçları yakında konuşlandırıldı.” dedi.

TAHRAN SUNDUĞU 10 MADDEDE ISRARCI

ABD'nin karşı çıktığı İran'ın 10 maddelik teklifi şu şekilde: "ABD'nin saldırmazlık garantisi vermesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran ordusunun kontrolünde yapılması, uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi, İran'a tüm yaptırımların kaldırılması, İran'a birincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki üslerinde çekilmesi ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi."

TAHRAN'DAN ABD'YE REST: LÜBNAN ÇÖZÜLMEDEN MÜZAKERE YOK

İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, ismini açıklamadığı İranlı kaynağın konuya ilişkin açıklamasını yayımladı. Söz konusu kaynak, İran'ın Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiğine göre "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.

The Wall Street Journal, bir haberde, Washington ile müzakerelere başlamak üzere bir İran heyetinin İslamabad'a ulaştığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.