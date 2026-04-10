Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor - Son Dakika
10.04.2026 10:46
ABD ve İran arasında varılan 15 günlük ateşkes anlaşmasının ardından dünya kamuoyu yarın Pakistan’da başlaması planlanan müzakere sürecini beklerken görüşmelerin Pakistan’daki Serena Otel’de gerçekleşmesi bekleniyor. İslamabad'ta iki gün tatil ilan edilirken şehirde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

ABD ve İran'ın 15 günlük geçici ateşkes sonrası Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere masasına oturması bekleniyor. Cumartesi görüşmesi beklenen taraflar, Hürmüz ve Lübnan olmak üzere kritik konuları ele alacak.

HEYETLERDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İslamabad'da yapılacak ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in katılacağını duyurdu.

Müzakerelere şüpheyle yaklaşan Tahran yönetimini ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil etmesi bekleniyor.

İSLAMABAD'DA ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı, bazı yollar trafiğine kapatıldı. Ayrıca iki günlük tatil ilan edildi.

İŞTE GÖRÜŞMELERİN YAPILACAĞI OTEL

Görüşmelerin 300 odalı Serena Otel'de yapılacağı ifade ediliyor. Pakistanlı kaynaklar Şahbaz Şerif’in konutu ve otel arasında bir tercih yapılacağının altını çizerken, otelin hazırlandığı belirtiliyor.

OTEL TAMAMEN BOŞALTILDI

Pakistanlı kaynaklar otelin boşaltıldığını belirterek “İslamabad Serena Oteli'ndeki iş kompleksi boşaltıldı, ofisler kapatıldı ve çeşitli kuruluşlardan personel Pazar gününe kadar evden çalışmaya yönlendirildi. ABD ve İran heyetlerinin orada konaklaması beklendiğinden, tüm alan sıkı güvenlik altına alındı. Konteynerler tesisin çevresine yerleştirildi. Ağır güvenlik araçları yakında konuşlandırıldı.” dedi.

TAHRAN SUNDUĞU 10 MADDEDE ISRARCI

ABD'nin karşı çıktığı İran'ın 10 maddelik teklifi şu şekilde: "ABD'nin saldırmazlık garantisi vermesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran ordusunun kontrolünde yapılması, uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi, İran'a tüm yaptırımların kaldırılması, İran'a birincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki üslerinde çekilmesi ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi."

TAHRAN'DAN ABD'YE REST: LÜBNAN ÇÖZÜLMEDEN MÜZAKERE YOK

İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, ismini açıklamadığı İranlı kaynağın konuya ilişkin açıklamasını yayımladı. Söz konusu kaynak, İran'ın Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiğine göre "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.

The Wall Street Journal, bir haberde, Washington ile müzakerelere başlamak üzere bir İran heyetinin İslamabad'a ulaştığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.

Bakan Şimşek “vergi affı“ ile ilgili çok net konuştu Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Game of Thrones’un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında "Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
AVM’de yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçti İşte yerel seçimden bu yana değişen harita Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
Ece Dizdar’dan eşiyle ilgili dikkat çeken itiraf: Şaka için kolunu bile kesebilir Ece Dizdar’dan eşiyle ilgili dikkat çeken itiraf: Şaka için kolunu bile kesebilir
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
10:34
Onu daha önce böyle görmediniz Lucescu’ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
10:12
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
10:04
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:47
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon Onlarca gözaltı var
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var
