Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

10.04.2026 11:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, ünlülere ve tanınmış kişilere yönelik bahis konusunda geniş kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını ve büyük soruşturmaların yakın zamanda sonuçlanacağını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirleriyle bir araya gelerek Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Dönmez, özellikle ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili dosyada 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

32 KİŞİ TUTUKLU

Dönmez, dosyada 32 civarında kişinin tutuklu olduğunu belirtti. 219 kişi hakkında adlî tıp sonucunun geldiğini ve dosyaya girdiğini söyleyen Dönmez, 169 şüphelide kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddelere rastlandığını kaydetti.

"YENİ OPERASYONLAR OLACAK"

Son 2 ayda yapılan operasyonlarda "torbacı" olarak nitelendirilen 400 kişinin tutuklandığını söyleyen Dönmez, sahadan aldıkları bilgilerde talep konusunda ciddi azalma gördüklerini ifade etti. Dönmez, "Bu dosyada yeni operasyonlar olacak" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ünlüler, ünlü olmanın bedelini ödüyor. Asıl amacımız organizasyonların en tepesine ulaşmak. Ticaretini yapan kişilere, ülkeye sokan kişilere ulaşmak. Fransa, Hollanda ve Belçika üzerinden imal ve ticaret üzerine soruşturmalarımız var. Bu ülkelerle de iş birliği içerisindeyiz. Uluslararası bir soruşturma yöntemi geliştirdik. Bir uyuşturucu ticareti, sadece üretip satmak olarak nitelendirilmiyor. Bu işi organize eden, bu parayı taşıyan kişilere operasyonlar düzenliyoruz. Dışarıdan kuyumcu olarak görülen birisi, uluslararası uyuşturucu ticareti yürütüyor. Burada ünlünün hayatı önemli olmasının yanında, özendirilmemesi bizim için daha önemli."

Dönmez, sporda bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin de bilgi verdi. Bu kapsamda 129 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 56 şüpheli hakkında da kamu davası açıldığını belirten Dönmez, soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

İncelemelerin yalnızca futbolla sınırlı olmadığını vurgulayan Dönmez, bu nedenle meselenin "sporda bahis" başlığıyla ele alınması gerektiğini ifade etti. Basketbol ve voleybola ilişkin soruşturmaların da sürdüğünü belirten Dönmez, Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği verilerin çok değerli olduğunu kaydetti.

ÜNLÜLERE BAHİS OPERASYONU: ÇALIŞMAMIZI YAKINDA DUYURACAĞIZ

Ünlülere yönelik yeni bir bahis operasyonu yapılacağını duyuran Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasadışı bahise ilişkin çok geniş çalışmalarımız var. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız.“

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
