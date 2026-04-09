İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
09.04.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
Kanser tedavisi gören İlhan ve Bahattin Akti kardeşler, 1 saat arayla hayatını kaybetti. Farklı şehirlerde tedavi gördükleri için kardeşlerin ayrı yerlere defnedileceği öğrenildi.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Düztaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir hastanede 8 yıldır tedavi gören İlhan Akti (54), dün saat 19.00 sıralarında fenalaşarak hayatını kaybetti. Bu olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Mersin'deki bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören ağabeyi Bahattin Akti (75) de yaşamını yitirdi. 

FARKLI YERLERE DEFNEDİLECEKLER

Otopsi işlemlerinin ardından İlhan Akti'nin cenazesi sabah saatlerinde Viranşehir'de, Bahattin Akti'nin cenazesi ise Mersin'de toprağa verildi.

"AYRI YERLERE DEFNETMEK ZORUNDA KALDIK"

Ağabeylerini farklı yerlerde defnetmek zorunda kaldıklarını belirten kardeşleri Eşref Akti (53), "Bir anda iki vefat haberi almak bizleri derinden üzdü. Bahattin ağabeyim Mersin'de, İlhan ağabeyim Viranşehir'de tedavi görüyordu. Önce saat 19.00'da İlhan'ın, bir saat sonra da Bahattin'in vefat haberini aldık. Bir anda yıkıldık, ne yapacağımızı bilemedik. Kaderleri aynı güne yazılmış, birbirlerinden ayrı yerlerde defnetmek zorunda kaldık" dedi.

Kaynak: DHA

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
Trump müzakerenin şifresini verdi: Yalnızca bir şeyi kabul edeceğiz Trump müzakerenin şifresini verdi: Yalnızca bir şeyi kabul edeceğiz
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
13:12
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
