Ümraniye'de Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ümraniye'de Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı

08.02.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Festivalde, hamsi ikramlarının yanı sıra Karadeniz kültürüne ait çeşitli lezzetler ve etkinlikler yer aldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, festivali her yıl daha büyük bir coşkuyla devam ettireceklerini belirtti.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği işbirliğiyle "Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali" düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, hamsi festivalinin 11 yıldan bu yana devam ettiğini söyledi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çıkılan yolda en büyük gücün millet olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de var olan sorunların hiçbirini görmezden gelmediklerini ifade eden Yazıcı, "Her şey Türkiye için' derken, Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güney demeden Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, milletin bölünmezliğine güçlü bir vurgu yaptık. Öyle yürüyüşe başladık. O günden bu yana gerçekten elimizi sürmediğimiz, sorun alanlarına ilişkin proje üretmediğimiz hiçbir alan yok." dedi.

Yazıcı, sağlıkta, ulaştırmada, bayındırlıkta, savunma sanayinde Türkiye'ye adeta çağ atlattıklarını kaydetti.

Siyasetin partiler arasındaki rekabet ve projelerle yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"En büyük zenginliğimiz 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birliği, bütünlüğü, kardeşliğidir. Bu anlamda 'Terörsüz Türkiye' projesinde, Cumhur İttifakı olarak çok kararlı bir biçimde, Türkiye ve bölgeyi terörden arınmış bir şekle dönüştürmek üzere gece gündüz demeden çalışıyor, hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bu konuda kesinlikle terör örgütüyle bir pazarlık asla söz konusu değil. Lağvedecek ve silahı bırakacak. Konuşulacak konular varsa oturulur konuşulur. Kesinlikle şehitlerimizi üzecek, gazilerimizi incitecek hiçbir davranış içinde asla olmadık."

"Kimliğe sahip çıkan genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ise Türkiye'nin bütün vilayetlerinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kültürün gençler açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Gürsoy, "Kültür geçmişteki mirası aslında geleceğe emanet eden kimliğin de bir inşası oluyor. O yüzden bu kimliğe sahip çıkan genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Gürsoy, festivalde ikram edilen hamsiye ve çalışan kemençeye hep birlikte doyacaklarını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı.' diyor. O yüzden genç arkadaşlarımızın hepsini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm tesislerine bekliyoruz. Ben Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın da size de selamını iletmek isterim. İtalya'da Kış Olimpiyatları var, milli sporcularımızla birlikte." diye konuştu.

"Bu festival, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise Karadeniz'in eşsiz kültürünü Ümraniye'de yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yıldırım, festivalin 11'incisini düzenlediklerini belirterek, "Bu festival, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği. Bu güzel atmosferde horonla coştuk, türkülerle buluştuk ve lezzetlerimizi birlikte tattık. Her yıl daha büyük bir coşkuyla bu festivali düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Santral Meydanı'na kurulan ızgaranın başına geçen Yıldırım ile Yazıcı vatandaşlara hamsi ikram etti.

Festivalde, Karadeniz'e has yöresel ürünler ve köy sobasında özel olarak pişirilen lahana çorbası, mısır ekmeği ve muhlama gibi lezzetler de yer aldı.

Karadenizli sanatçılar Erol Şahin ve Murat Köse'nin sahne aldığı festivalde, vatandaşlar hem horon oynayıp hem şarkılar söyledi.

Santral Meydanı'nda düzenlenen festivale, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İsmet Yıldırım, Hayati Yazıcı, Gastronomi, Karadeniz, AK Parti, Ümraniye, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümraniye'de Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 17:01:56. #7.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.