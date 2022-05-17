ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ

17.05.2022 18:11

Gamze ŞİMŞEK -Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de akşam saatlerinde yol kenarında çıkan hortum paniğe neden oldu.

Gamze ŞİMŞEK -Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de akşam saatlerinde yol kenarında çıkan hortum paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan hortum caddeden geçenler arasında paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, 30 saniye süren hortum güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araçların arasında başlayan hortumun bir süre sonra şiddetini artırarak ilerlediği ve gözden kaybolduğu görüldü.

BENİM DE HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GERÇEKLEŞTİ

Hortumu gören motokurye Yener Polat, Arkadaşlarla üç kişi burada oturuyorduk. Sohbet muhabbet ediyorduk. Kuryeyiz zaten biz paket servisindeyiz. Arkamızda, şöyle ufaktan oluşmaya başladı. Sonra bir anda büyümeye başladı. Bağrışmalar falan oluşmaya başladı. İşte arkadaşlar falan burada bayanlar geçiyordu. Çığlık attılar. Böyle zaten 30-40 saniye kısa süreli bir şey oldu. Benim de hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Başımızdan böyle ufak 30-40 saniyelik bir olay geçti. Bayağı bir havalanınca o taşlar bizim üzerimize, motorlarımıza, işte kasklarımıza ufaktan bir taşlar döküldü. Toz toprak oldu. Aradaki araçların arasında bayağı oluştu. Onlar belki zarar görmüş olabilir de çok maddi hasar olduğunu sanmıyorum dedi.

ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ
ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ
ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ
ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ
ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ

YORUMLAR
500
Ümraniye'de tır, elektrik direklerini ve bir ağacı devirdi Ümraniye'de tır, elektrik direklerini ve bir ağacı devirdi Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE HORTUM PANİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement