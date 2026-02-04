Ümraniye\'de Kaçak Silah Operasyonu: 6 Tutuklama

Ümraniye'de kaçak silah üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan saha çalışmalarında silah üretimi yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramalarda 40 ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, bin 350 mermi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çalışmaların devamında ise başka bir iş yerinde de kaçak silah ticareti yapıldığını belirlendi. Düzenlenen ikinci operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alınırken 6 tabanca ile silah parçaları ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.